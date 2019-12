Bangkok, 25 décembre (VNA) - Les exportations de la Thaïlande ont chuté pour le quatrième mois consécutif en novembre, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et des produits agricoles, d'un ralentissement de l'économie mondiale, des tensions commerciales américano-chinoises et de la hausse du baht.

Photo : NNT

Selon le ministère du Commerce, le chiffre d'affaires total à l'exportation du pays en novembre était estimé à seulement 19,7 milliards de dollars, en baisse de 9,39% par rapport à la même période de l'année dernière, après avoir enregistré des baisses de 4%, 1,4% et 4,5% en août, septembre, et octobre 2019.Les exportations vers la plupart des partenaires commerciaux ont diminué, à l'exception des États-Unis ( 1,4%), de Taiwan ( 6,5%), de Hong Kong ( 2,6%) et de la Chine ( 2,3%).Le Conseil national des compagnies de transport de Thaïlande a abaissé les prévisions de croissance économique du pays à 2,5% en 2019 et à 2,8% l'année prochaine.Les exportations, un des principaux moteurs de la croissance économique, devraient désormais reculer de 3,3% cette année, contre une baisse de 1% précédemment. Les exportations de l'année prochaine devraient augmenter de 0,5% au lieu de 1,7%.-VNA