Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les exportations de fruits et légumes du Vietnam ont dépassé 2,06 milliards de dollars au premier semestre de cette année, en hausse de 17,4% en glissement annuel, a fait savoir l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit).

Les ventes de fruits et légumes du Vietnam dépassent les 2,06 milliards de dollars au premier semestre de cette année. Photo : VNA

Rien qu’en juin, le chiffre d’affaires à l’exportation s’est élevé à 356 millions de dollars, soit une progression de 38 % en glissement annuel, selon l’association.

Entre-temps, le pays a importé pour 686 millions de dollars de fruits et légumes, soit une baisse de 16,6% par rapport à la même période de l’an dernier, résultant en un excédent commercial de 1,3 milliard de dollars.

La Chine, les États-Unis, le Japon et la République de Corée sont restés les plus gros acheteurs de fruits et légumes du Vietnam, avec la plus forte augmentation enregistrée sur le marché américain (132%).

Depuis début juin, les organes compétents vietnamiens et chinois ont conclu un accord sur la quarantaine végétale afin de simplifier les procédures douanières pour les exportations de fruits frais.

Le fruit du dragon, la pastèque et le litchi ont affiché une croissance impressionnante des volumes d’exportation au cours du premier semestre, respectivement de 138%, 132% et 44%.

Outre ces trois variétés de fruits, six autres ont été autorisées à être expédiées vers la Chine via le canal officiel, à savoir la mangue, le longane, la banane, le jacquier, le ramboutan et le mangoustan. – VNA