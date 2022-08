Photo d'illustration/VNA

Hanoï (VNA) - En juillet 2022, les exportations nationales de fruits et légumes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, estimées à 260 millions de dollars. Ce chiffre devrait être encore meilleur au second semestre 2022.



Selon les données du Département général des douanes, les exportations de fruits et légumes au deuxième trimestre 2022 ont atteint 830,2 millions de dollars, en baisse de 2,2% par rapport au trimestre précédent, et de 21,7% par rapport à la même période de 2021. Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes a atteint 1,68 milliard de dollars, en baisse de 17,1% en glissement annuel.



En juillet 2022, les exportations de fruits et légumes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, estimées à 260 millions de dollars, en hausse de 0,3 % sur un mois, mais en baisse de 1,8 % sur un an. Au cours des 7 premiers mois de 2022, la valeur totale des exportations de légumes et de fruits est estimée à 1,7 milliard de dollars, en baisse de 17,1% en glissement annuel.



Notamment, le plus grand marché d'exportation, la Chine, montre de nombreux signes positifs. Le dédouanement par les portes frontalières terrestres avec la Chine est plus aisé et rapide qu'il y a quelques semaines.



Selon le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations nationales de fruits et légumes sont face à de belles perspectives de croissance vers ce marché si la situation sanitaire est bien maîtrisée, car la demande sur le marché chinois augmente fortement.



Toujours selon ce département, les signaux positifs lorsqu'un certain nombre de fruits et légumes vietnamiens ont récemment été autorisés pour l'exportation officielle vers la Chine ont contribué à augmenter la valeur des exportations de légumes et de fruits dans les temps à venir.



À partir du 1er juillet 2022, la partie chinoise a accepté à titre d'essai l'importation de fruits de la passion vietnamiens par les portes frontalières de la province chinoise du Guangxi. Le 11 juillet 2022, l'Administration générale des douanes de Chine a signé un protocole sur les exigences phytosanitaires pour les durians importés du Vietnam .



L'Asie a été le plus grand marché d'exportation des fruits et légumes du Vietnam au premier semestre 2022, mais la proportion des exportations vers cette région a tendance à diminuer.



Notamment, les exportations de fruits et légumes vers les Amériques ont augmenté au premier semestre 2022, atteignant 162,1 millions de dollars, en hausse de 21,9 % par rapport à la même période de 2021. Vers l'Union européenne, elles ont atteint 144,4 millions de dollars, en baisse de 6,9 %.



Mais ce sont des zones appliquant des normes strictes pour les fruits et légumes, donc ces produits vietnamiens devraient être aussi exportés vers de nombreux autres marchés et réduire leur dépendance vis-à-vis du marché chinois.-CPV/VNA