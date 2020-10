Transformation de litchis à Bac Giang pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 250 millions de dollars en septembre, et près de 2,5 milliards de dollars en neuf mois, soit une baisse de 11% sur un an, selon le ministre de l’Agriculture et du Développement.



En neuf mois, les exportations de fruits et légumes ont plongé de 26% sur le marché chinois, le plus grand marché de ces produits vietnamiens.

Cependant, elles ont connu une bonne croissance sur d’autres débouchés tels que les États-Unis (+6%), la République de Corée (+18%), le Japon (+11%), et la Thaïlande (+230%).



Selon le Département de transformation et de développement des marchés agricoles, l’entrée en vigueur des accords de libre-échange de nouvelle génération, comme l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), apportera de nombreux avantages à cette filière.



Les produits agricoles du Vietnam auront une occasion de pénétrer des marchés exigeants tels que l’Europe, les Etats-Unis, le Japon, la République de Corée et l’Australie.



Le Vietnam, qui compte 1,8 million d’hectares de plantations de fruits et légumes, les exporte vers 60 pays et territoires.-VNA