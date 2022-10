Hanoi (VNA) – Les exportations de chaussures et de sacs à main, après avoir connu un faible taux de croissance en 2021 en raison de la pandémie, ont fortement rebondi au début de 2022.

Ces dernières années, le Vietnam est devenu le plus grand centre de production de grandes marques telles que Nike, Adidas, Reebok et Puma. Photo: VNA



Selon le Département général des statistiques, rien qu’en septembre, les recettes d’exportation de ces deux articles ont atteint 2,15 milliards de dollars, dont 1,8 milliard pour les chaussures et le reste pour les sacs à main.Au cours des 9 premiers mois de l’année, les exportations de chaussures et sacs à main se sont établies à 21,3 milliards de dollars, 18,2 et 3,13 milliards de dollars respectivement, soit augmentation de 36% et 40,2% en un anLa chaussure est l’un des secteurs affichant l’un des plus forts chiffres d’affaires à l’export et les entreprises d’IDE contribuent à plus de 70% du total.Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’industrie du cuir et de la chaussure a bien exploité les avantages apportés par les accords de libre-échange (ALE), notamment l’EVFTA, le CPTPP et le RCEP pour promouvoir les exportations. À la fin du troisième trimestre 2022, les commandes à l’exportation vers les marchés "traditionnels" tels que les États-Unis, l’UE... avaient augmenté de plus de 10%.En particulier, au plus fort de l’épidémie de Covid-19, le Vietnam a continué d’affirmer son rôle important dans le commerce mondial, en particulier dans des articles tels que vêtements, chaussures, ordinateurs et téléphones.