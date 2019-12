Photo d'illustration/ipsard.gov.vn

Hanoï (VNA) - Après une baisse en septembre, les exportations vietnamiennes de caoutchouc ont retrouvé une bonne croissance en octobre, enregistrant une hausse de 27,3% en volume et de 26,1% en valeur en un an.



Ces 10 derniers mois, 1,3 million de tonnes de caoutchouc ont été exportées, pour 1,76 milliard d’USD (+7,6% en volume et +6,4% en valeur).



La Chine est le premier débouché, représentant 66,32% du total, avec 864.600 tonnes et 1,15 milliard d’USD (+9,08% en volume et +7,84% en valeur). Vient ensuite l’Inde avec 108.060 tonnes et 154,85 millions d’USD (+34,7% en volume et +34,15% en valeur).



En outre, le caoutchouc vietnamien est exporté vers les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Malaisie…



En général, une croissance a été enregistrée dans la plupart des marchés. En République tchèque, les exportations ont connu une augmentation considérable de 105,48% en volume et de 82,29% en valeur, soit 787 tonnes et 1,09 million d’USD.



Bien que les tensions commerciales américano-chinoises n’aient pas eu beaucoup d’impact, les entreprises œuvrent pour stimuler leurs exportations vers l’Inde et la Corée du Sud. L’Inde est aussi l’un des marchés à l'export importants du caoutchouc vietnamien en 10 mois.



Ces 10 derniers mois, parmi les nouveaux marchés d’exportation figurent le Pérou, la Bangladesh et le Sri Lanka. -CPV/VNA