Hanoï (VNA) – Le chiffre d'affaires des exportations de café du Vietnam a atteint 2,6 milliards de dollars en sept premiers mois de l’année, en hausse de 46,2 % par rapport à la même période en 2021, selon l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il s'agit de la plus forte croissance de ces 5 dernières années. En particulier, la Chine est l'importateur principal du café vietnamien grâce à sa demande en croissance. Selon l'Association chinoise du café de Pékin (CCAB), la consommation de café dans le pays augmente à un taux annuel moyen de 15%. Les marchés importants d'approvisionnement en café de la Chine sont le Guatemala, l'Éthiopie, le Vietnam, la Malaisie et le Brésil. Le Vietnam s'est hissé parmi les 10 premiers pays avec le plus grand chiffre d'affaires à l'exportation de café vers le marché chinois.

Selon le Département général des douanes, au premier semestre de l’année, les exportations vietnamiennes de café ont atteint 1,02 million de tonnes, rapportant au pays 2,3 milliards de dollars, soit une croissance de 20,7% en volume et de 48,5% en valeur en rythme annuel. -VNA