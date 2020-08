La production des meubles à la société Trieu Phu Loc, chef-lieu de Tan Uyen, province de Binh Duong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations nationales de bois et produits dérivés ont atteint 1,05 milliard de dollars en juillet, et 6,09 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, soit une hausse de 6,2% en variation annuelle.

Les exportations de ces produits ont rapidement repris après une croissance négative en mai en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

En même temps, les importations de bois et produits dérivés sont estimées à 198 millions de dollars en juillet 2020 et au cours des sept mois, le chiffre était près de 1,31 milliard de dollars, en baisse de 10,3% par rapport à la même période de 2019.



Ainsi, la filière bois a affiché un excédent commercial de 4,78 milliards de dollars. Les États-Unis, la Chine, le Japon et la République de Corée demeurent encore les quatre principaux marchés du Vietnam, représentant environ 84% des exportations totales.



Au cours des cinq dernières années, le contre-plaqué du Vietnam a connu une croissance rapide avec un taux annuel de 31%. Depuis 2015, 42 nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE) ont été réalisés dans l'industrie du contreplaqué au Vietnam, selon le département de la transformation agricole et du développement des marchés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Le département a estimé que l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) ajoutera 17% de la valeur totale des exportations nationales de bois et produits dérivés vers l’UE grâce à l'exonération fiscale. -VNA