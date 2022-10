Hanoi (VNA) - Au cours des 9 premiers mois de l'année, les exportations de bois et produits dérivés ont encore progressé, de 10,2%, pour s’établir à 12,27 milliards d’USD.

Photo d'illustration: Congly

Selon les dernières données du Département général des Douanes, en septembre 2022, les exportations de bois et produits dérivés ont atteint 1,11 milliards d’USD, dont 734,973 millions USD de produits en bois, en chute de 17% par rapport à août. Il s'agit de la plus forte baisse de l'histoire de la filière bois.En 9 mois, les exportations de bois et produits dérivés ont encore progressé, de 10,2%, pour s’établir à 12,27 milliards d’USD. Les produits en bois ont atteint à eux seuls 8,57 milliards, soit une hausse de 1,5% et 69,83% du total.Il est prévu que les exportations au cours du dernier trimestre de l'année seront confrontées à de nombreuses difficultés, et l'objectif de 16,5 milliards d’USD de la filière sur l'ensemble de l'année sera difficile à atteindre.Les meubles en bois, toujours principal produit d'exportation de la filière, ont enregistré une augmentation de 1,5% par rapport à la même période de l'an dernier.La situation de la filière bois ces dernières années n'a pas été très positive. De janvier à avril 2022, les exportations ont été très bonnes, les ventes ont augmenté. Cependant, de mai à septembre, les ventes ont diminué de façon inquiétante. La plupart des entreprises manquent de commandes et la moitié d'entre elles ont dû réduire leurs capacités de 50%.La baisse des exportations de bois et produits dérivés est due à la convergence de nombreux facteurs négatifs que sont l'épidémie de COVID-19, l’inflation et la guerre russo-ukrainienne. Mais surtout, les exportations vers le marché américain ont fortement baissé ces dernières années, impactant fortement le chiffre d'affaires de cette filière.- CPV/VNA