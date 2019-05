Une usine de la société An Giang Fruit-Vegetable & Foodstuff JSC, située dans la province d'An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Au cours des quatre premiers mois, les exportations d’An Giang ont connu une forte hausse tant en volume qu’en valeur par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé le 6 mai Doan Minh Triet, directeur adjoint du Service provincial de l’Industrie et du Commerce.



Selon lui, entre janvier et avril, les exportations locales ont augmenté de 21,56% sur un an pour atteindre 284,4 millions de dollars, représentant 31,9% du plan annuel. Rien qu’en avril, cette province du delta du Mékong a exporté pour 72,61 millions de dollars, soit une hausse de 1,59% sur un mois et de 2,61% en glissement annuel.



Une forte croissance a été enregistrée dans les exportations de plusieurs produits phares tels que produits aquatiques, riz, fruits et légumes, textile-habillement, chaussures et sandales…, a déclaré Doan Minh Triet, ajoutant que de nombreux marchés, comme ceux d'Asie et d'Europe, ont maintenant une demande croissante pour ces produits.



Parmi les 38 pays importateurs de riz d’An Giang, ceux d’Asie ont représenté 84,67% des exportations locales de ce produit. Ils ont également représenté 53% des exportations provinciales de produits aquatiques surgelés, parmi les 77 importateurs de ces produits dans le monde. Les fruits et légumes surgelés d’An Giang ont été expédiés vers 23 pays dont 11 européens.



Dans le même laps de temps, An Giang a importé pour 49,37 millions de dollars, soit une hausse de 16,13% en variation annuelle et représentant 28,8% du plan annuel.



Partageant avec le Cambodge 100 km de frontière, An Giang possède quatre portes-frontières internationales grâce auxquelles le commerce transfrontalier a contribué au développement socio-économique non seulement de la province mais aussi de tout le delta du Mékong.



Selon le Service provincial de l'Industrie et du Commerce, ces quatre derniers mois, les recettes tirées des activités commerciales via les portes-frontières ont dépassé le milliard de dollars.



En 2019, An Giang vise 890 millions de dollars d'exportations (+5,95% sur un an) et 170 millions de dollars d'importations (+13,33%). –VNA