Transformation de bois. Photo: baohaiquan

Hanoï (VNA) - De janvier à novembre, la filière bois du Vietnam a affiché un chiffre d’affaires à l’export de 9,45 milliards de dollars (+17,2% sur un an), dont 6,8 milliards de dollars d’ameublement (+20,6% sur un an).



Représentant 87% du total, les Etats-Unis, le Japon, la Chine, l’UE et la République de Corée constituent les débouchés importants.



Dans la structure des produits d’exportation de ce secteur, les meubles en bois occupent de plus en plus une part importante avec deux tiers de la valeur totale et une croissance continue.



Selon Nguyên Quôc Tri, chef du Département général de la sylviculture du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les accords de libre-échange ont ouvert de nouvelles occasions à divers secteurs du Vietnam, dont la filière bois. De plus, l’augmentation de la superficie forestière certifiée a contribué à assurer l’origine légale des produits en bois à l’export.



«Nous avons accompli des dossiers pour mettre en œuvre un projet de coopération avec le PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) concernant la gestion du système national de certification forestière. Actuellement, la superficie forestière ayant reçu la certification de gestion durable des forêts est estimée à 249.200 ha, dans 22 provinces du pays dont Tuyên Quang (au Nord) qui en a le plus (plus de 6.000 ha).



«Le bois brut du pays peut répondre à 75% de la demande de la filière. Il s’agit d’une base solide pour un développement durable de ce secteur dans l’avenir», a-t-il affirmé.



Toujours selon lui, les exportations nationales de bois et produits dérivés devraient se chiffre à 11 milliards de dollars cette année. -CPV/VNA