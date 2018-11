Hanoi (VNA) – Sur les dix premier mois de l’année, les exportations vietnamiennes d’acier et de fer ont augmenté de 38,2% en volume et de 53% en valeur par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 5,24 millions de tonnes et 3,84 milliards de dollars, a-t-on appris d’un récent rapport du Département général des douanes.

Photo d'illustration : dautu

Ce bon résultat est dû à la hausse considérable du prix moyen à l’export de ces produits, de 10,7% en variation annuelle.



Avec 11,1 million de tonnes, soit 21% du total, le Cambodge est le premier marché à l'export, suivi des Etats-Unis avec une hausse spectaculaire tant en volume qu’en valeur en glissement annuel. L’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande sont aussi des débouchés majeurs.



En 2017, environ 5,5 millions de tonnes d’acier et de fer avaient été exportées, pour 3,64 milliards de dollars. – CPV/VNA



