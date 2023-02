Phnom Penh (VNA)- La valeur des exportations du Cambodge vers l'Union européenne (UE) en 2022 s'élevait à quatre milliards de dollars, en hausse de 25% par rapport au chiffre enregistré en 2021, selon le ministère du Commerce du pays de l'Asie du Sud-Est.

Photo d'illustration : Xinhua/VNA

La valeur d’échanges commerciaux entre le Cambodge et l'UE a atteint plus de 4,8 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 15,9% par rapport à l'année précédente.



Le pays indochinois a importé 812 millions de dollars des produits des pays membres de l’UE.



L'Allemagne était le plus grand partenaire commercial du Cambodge au sein de l'UE l'année dernière, avec un chiffre d'affaires commercial de plus de 1,2 milliard de dollars (en hausse de 19,2% sur un an), suivie de la Belgique (731 millions de dollars), des Pays-Bas (596 millions de dollars), de la France (542 millions de dollars) et l'Espagne (503 millions de dollars), selon le Département général des douanes et accises du Cambodge (GDCE).



Selon Hong Vanak, directeur de l'économie internationale à l'Académie royale du Cambodge, les exportations de vêtements, chaussures, sacs, vélos et autres articles vers l’UE continuent de connaître une croissance positive, même avec le retrait partiel par l'UE des préférences tarifaires accordées au bloc dans le cadre du programme ‘’Tout sauf les armes’’ (EBA).

Il a souligné que la croissance économique du Cambodge au cours des deux dernières décennies est associée au soutien actif du marché de l'UE.

Les exportations du Cambodge vers l'UE devraient continuer à augmenter en valeur dans un proche avenir dans le contexte où le bloc reste un marché important pour le pays d'Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.- VNA