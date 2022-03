Conférence périodique du ministère de l’Industrie et du Commerce, le 30 mars. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le commerce extérieur du Vietnam au premier trimestre a enregistré une forte croissance par rapport à la même période de l'an dernier, estimé à 176,35 milliards de dollars, en hausse de 14,37% en un an.



Les exportations ont atteint 88,58 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,9% en variation annuelle, a annoncé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, lors d’une conférence de presse donnée le 30 mars à Hanoï.



Lors de cette conférence périodique du ministère de l’Industrie et du Commerce, le vice-ministre a indiqué qu’en mars, les exportations avaient connu une forte reprise, estimées à 34,06 milliards de dollars, soit une progression mensuelle de 45,5% et de 14,8% en variation annuelle.



Au premier trimestre, 16 produits ont rapporté plus d’un milliard de dollars chacun, soit cinq produits de plus par rapport au premier trimestre 2021. Parmi ces produits, cinq ont rapporté plus de 5 milliards de dollars chacun, représentant 57,9% du total des exportations nationales.



Selon Do Thang Hai, les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont rapporté environ 7,27 milliards de dollars ( 19,7%); les produits manufacturés, 76,18 milliards de dollars ( 11,6%).



Pendant les trois premiers mois de l’année, les Etats-Unis ont été le premier débouché, représentant 28,87% des exportations vietnamiennes avec 25,57 milliards de dollars, devant la Chine, l’Union européenne, l’ASEAN, la République de Corée et le Japon. -VNA