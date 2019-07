Hanoi (VNA) – La force d’experts vietnamiens qui était venue en aide à la révolution cambodgienne durant la période 1979-1989 s’est vu décerner vendredi 12 juillet à Hanoi l’Ordre de l’Etoile d’or.

Le membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Trân Quôc Vuong, épingle l’Ordre de l’Etoile d’or sur le drapeau traditionnel de la force d’experts vietnamiens venue en aide à la révolution cambodgienne. Photo : VNA



Au nom des dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de l’Etat vietnamien, le membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Trân Quôc Vuong, a remis à cette force la distinction honorique lors d’une cérémonie à laquelle a assisté le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Cambodge au Vietnam.



Il y a plus de 40 ans, devant les crimes monumentaux, extrêmement cruels commis par la clique des Khmers rouges contre les peuples vietnamien et cambodgien, conformément à l’appel impérieux du Front uni national pour le salut du Kampuchéa qui avait demandé au Vietnam à aider à libérer le Cambodge du fléau génocidaire, les soldats volontaires vietnamiens, conjointement avec les soldats et les habitants cambodgiens, avaient renversé le régime des Khmers rouges, tournant une page sombre de la nation cambodgienne et ouvrant une nouvelle ère, celle de la renaissance et du développement total du Cambodge et de son peuple, a-t-il souligné.



En plus de dix ans, les experts vietnamiens avaient aidé notamment à la recontruction du Parti du peuple cambodgien, des institutions sociales détruites par le régime des Khmers rouges, à l’organisation des premières élections législatives en mai 1981, au redressement économique et social, à la construction des forces armées révolutionnaires.

Le membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV, Trân Quôc Vuong, remet l’Ordre de l’Etoile d’or à la force d’experts vietnamiens venue en aide à la révolution cambodgienne. Photo : VNA

Au nom du PCV, de l’Etat et du peuple vietnamiens, M. Trân Quôc Vuong a remercié le Parti du peuple cambodgien, l’Etat et le peuple cambodgiens d’avoir accordé au Vietnam leur aide précieuse dans son œuvre de libération, de défense, de réunification et d’édification nationales, d’avoir soutenu et aidé avec enthousiasme les experts et soldats volontaires vietnamiens à accomplir leur noble obligation internationale.

Le membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV s’est également déclaré convaincu que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge continueront à se développer et dureront éternellement. – VNA