Hanoi (VNA) – La Société d’amitié Canada-Vietnam (CVFS) a organisé le 29 janvier un webinaire sur la politique étrangère du Vietnam à l’occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2022), en présence de nombreux amis canadiens et Vietnamiens d’outre-mer.

Vue du webinaire sur la politique étrangère du Vietnam. Photo : VNA



L’ambassadeur du Vietnam au Canada Pham Cao Phong a brossé un tableau complet de la politique étrangère du Vietnam après 35 ans de rénovation (dôi moi) et a passé en revue les étapes importantes des affaires extérieures dans l’histoire du pays.



Il a souligné les orientations stratégiques du 13e Congrès national du Parti en matière d’affaires étrangères, qui comprennent la mise en œuvre cohérente de la politique étrangère d’indépendance et d’autonomie pour la paix, l’amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures ; la garantie des intérêts supérieurs de la nation sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, l’égalité, la coopération et le bénéfice mutuel ; la combination de la force de la nation avec celle de l’époque, l’intégration internationale proactive et active; et dans lesquelles le Vietnam se veut être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le discours du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la Conférence nationale sur les affaires étrangères concernant la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti a suscité l’intérêt des universitaires canadiens.

Ils ont été particulièrement impressionnés par la «diplomatie à l’image du bambou» du Vietnam, imprégnée de l’identité nationale. Héritant des caractères du bambou vietnamien doté de racines solides, de troncs robustes et de tiges souples, cette diplomatie fait référence à des politiques étrangères flexibles, adaptables à chaque situation et créatives mais toujours tenaces, persévérantes face aux défis.

Selon le diplomate, le Vietnam a construit un réseau de 30 partenaires stratégiques et complets, dont tous les grands pays, 17 des 20 membres du G20, tous les États de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le pays a activement signé 17 accords de libre-échange (ALE), y compris des ALE de nouvelle génération, à savoir l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Le Vietnam a également assumé avec succès le rôle de président de l’ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.

Steve Rutchinski, un représentant de la CVFS, a attribué ces succès à la direction du Parti communiste du Vietnam. Il a déclaré que la CVFS promeut l’amitié entre les peuples canadien et vietnamien.

Le représentant a également reconnu les grandes réalisations de l’œuvre d’édification du Vietnam et de sa politique étrangère. – VNA