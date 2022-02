Des étudiants vietnamiens aux Etats-Unis fêtent le Têt traditionnel. Photo: baoquocte

New York (VNA) - Environ 200 jeunes et étudiants vietnamiens vivant à New York et dans d'autres États américains ont assisté le 5 février à une fête pour accueillir le Nouvel An lunaire (Têt).

Il s'agit d'un programme à grande échelle organisé pour la première fois par l'Association des étudiants et des jeunes vietnamiens à New York après deux ans d'interruption en raison des impacts de la pandémie de Covid-19.

Lê Hoang Bach, membre du comité d'organisation, a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion pour les étudiants vietnamiens aux Etats-Unis de partager des valeurs culturelles à l'occasion de la plus grande fête des Vietnamiens.

Les participants ont eu la chance de déguster des plats traditionnels et de participer à divers jeux folkloriques, a-t-il fait savoir.

Cette fête a apporté des moments joyeux et chaleureux aux jeunes vietnamiens à l’étranger, en particulier dans le contexte de l'évolution compliquée du Covid-19.

De plus, c'est l'occasion pour ces jeunes de se donner la main pour diffuser et développer les valeurs culturelles vietnamiennes. -VNA