Hanoi (VNA) - Les Prix nationaux de l’information pour l’étranger 2019 qui ont eu lieu le 28 juillet à Hanoi ont vu la participation non seulement de journalistes vietnamiens, mais également d'étrangers intéressés par le pays, en particulier dans ce contexte de pandémie de COVID-19.

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan remet les premiers Prix aux lauréats. Photo : VNA

Alors que le Vietnam déployait ses mesures de distanciation sociale, Wayne Worrell, un enseignant britannique, et ses amis au Vietnam ont lancé un projet intitulé «Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên».

Le projet visait non seulement à encourager ceux qui étaient à l'avant-garde de la lutte contre le COVID-19, mais aussi à présenter des images de la forte volonté du Vietnam d’éradiquer l’épidémie.

Wayne Worrell - Initiateur du projet «Vietnam We Thank You - Việt Nam cố lên» a exprimé : «J'ai demandé à mes amis de participer à ce projet et ils continuent de faire appel aux leurs. Nous prenons des photos et des vidéos pour remercier le Vietnam, son gouvernement et son peuple de ce qu’ils ont fait pour assurer la sécurité ».

Le projet de Wayne a touché le public national et étranger et il a reçu le premier prix dans la catégorie «Initiatives» lors de la cérémonie de remise des Prix nationaux de l’information pour l’étranger pour la VIe édition, qui a accueilli le plus grand nombre de candidatures étrangères.

Le Hai Binh, directeur adjoint du Comité de pilotage de l’information pour l’étranger a souligné que la participation plus large d’étrangers aux Prix nationaux de l’information pour l’étranger jouera un rôle important dans la promotion de la position du Parti et de l’État dans le monde.

Photo : VNA

Selon Mme Dao Dieu Huong, membre du jury du Prix nationaux de l’information pour l’étranger 2019, le fait que des étrangers participent en plus grand nombre signifie également que davantage d’informations sur la situation socio-économique et politique du Vietnam sont diffusées à l’international. Cela renforcera également le prestige des récompenses, car les idées des auteurs étrangers sont considérées comme objectives.

Étant donné que les informations sur le Vietnam sont encore limitées dans le monde, les articles et les recherches d'universitaires et de journalistes étrangers ont apporté aux étrangers et aux Vietnamiens d'outre-mer des informations diverses, subjectives et fiables sur la situation intérieure.

Ulises Granados Quiroz - Professeur / Coordonnateur du Programme d'études Asie-Pacifique, de l'Université Nationale Autonome du Mexique a déclaré : ''Je pense que les articles sur le Vietnam rédigés par des journalistes étrangers concourant à ce prix sont un canal précieux pour promouvoir l'image du pays.''

Un article du journaliste indien Rudroneel Ghosh publié sur le journal Times of India sur le rôle central de l'ASEAN et du Vietnam dans le règlement du problème en Mer Orientale a reçu le premier prix des Prix nationaux de l’information pour l’étranger 2019.

Rudroneel Ghosh, journaliste indien, a souligné : ''Le Vietnam joue un rôle très important dans la question en mer Orientale. En particulier, en tant que président de l'ASEAN 2020, le Vietnam peut appeler d'autres pays de la région à partager des points de vue positifs sur la promotion de la paix et de la stabilité dans cette zone maritime. Le modèle du Vietnam est un modèle pour les pays aspirant à la paix et au développement dans le monde.''

Il pourrait y avoir encore plus de journalistes étrangers en compétition pour les prix. Afin d'encourager leur participation, le Comité d’organisation prévoit de cibler davantage de journalistes étrangers au Vietnam, les Vietnamiens d'outre-mer et les étrangers ayant un intérêt particulier pour le pays.-VNA