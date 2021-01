Hanoi (VNA) – Ensemble avec tous les Vietnamiens, les minorités ethniques de l’ensemble du pays mettent tout leur espoir dans le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) en cours à Hanoi.

Cérémonie d'ouverture du 13e Congrès national du PCV. Photo: VNA



La province de Son La (Nord-Ouest) abrite 12 ethnies. Grâce aux programmes et projets menés avec le soutien du Parti et de l’État, la vie des minorités ethniques s’est nettement améliorée. Le taux de pauvreté a en effet été ramené à 18%.

Mais les ethnies de la province attendent davantage de changements, suite à ce congrès, comme l’a déclaré Vi A Sênh, le président du comité populaire de de Co Ma, une commune rattachée au district de Thuân Châu: “Nous souhaitons que ce congrès adopte des politiques de développement socio-économique, sécuritaire et défensif, mais aussi des programmes d’éradication de la pauvreté à l’intention des habitants des régions montagneuses”, a-t-il dit.

À Phuoc Thai, qui est une commune de la province de Ninh Thuân (Centre), Luu Sanh Thanh, dignitaire brahmanique, se tient informé du déroulement du XIIIe Congrès national du PCV, bien que la récolte du maïs l’attende. Selon lui, les habitants de sa commune constatent avec satisfaction une nette amélioration de leurs conditions de vie, grâce notamment aux infrastructures mises en place par le Parti et l’État: l’électricité, les écoles, les dispensaires... Il souhaite que le congrès choisisse des personnes prestigieuses aux postes de dirigeant pour poursuivre les actions en faveur des ethnies.

“Je souhaite que le congrès adopte des politiques en faveur du développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques”, a-t-il déclaré.

De son côté, Dô Huu Tùng, qui appartient à l’ethnie Co Tu, et qui réside dans la province de Quang Nam (Centre), souhaite que les nouvelles politiques adoptées par le congrès stimulent le développement socio-économique et améliorent la vie des ethnies.

“Moi, un Co Tu, je souhaite que le XIIIe Congrès propose de nouvelles politiques à l’intention des ethnies dans l’ensemble et de celles de la province de Quang Nam, en particulier, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, le logement et le développement régional”, a-t-il fait savoir.

Les ethnies et les Vietnamiens dans l’ensemble espèrent que ce congrès offrira un avenir radieux au pays. – VOV/VNA