Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 15 janvier, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu une conversation téléphonique avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O'Brien.



Ils ont estimé que les relations entre les deux pays se trouvaient actuellement dans une période de développement fort et global dans de nombreux domaines. Ils ont convenu de continuer à promouvoir le développement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis, sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, du régime politique de chacun et dans l’intérêt commun.



Pham Binh Minh a grandement apprécié le fait que le conseiller à la sécurité nationale, le représentant au commerce et le secrétaire d'État américains avaient écouté et reconnu les préoccupations des milieux d'affaires des deux pays lorsque Le Département américain du Commerce (USTR) menait une enquête sur le bois et la politique monétaire du Vietnam selon la Section 301 du Trade Act de 1974.



Robert O'Brien a affirmé que les États-Unis soutenaient un Vietnam «puissant, indépendant et prospère», jouant un rôle de plus en plus important dans la région, apportant une contribution positive à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Il a déclaré apprécier les ministères et agences vietnamiens pour leur coopération récente avec les partenaires américains ainsi que pour leur coordination avec l'USTR dans le cadre de l’enquête 301. Il a affirmé que le dialogue actif entre les deux parties avait contribué à promouvoir des relations commerciales stables, apportant des avantages aux entreprises et aux citoyens des deux pays.-VNA