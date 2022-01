Photo d'illustration: baokhanhhoa.vn

Hanoï (VNA) - L'année dernière, les exportations de thon du Vietnam vers les États-Unis étaient instables en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19 dans les deux pays. La valeur totale des exportations de thon vers ce marché en 2021 est estimée à environ 330 millions de dollars.

Cependant, les États-Unis restent le plus grand débouché de thon du Vietnam, représentant 44% de la valeur totale des exportations vietnamiennes de thon, tandis que le thon vietnamien représente actuellement 15% de part de marché aux États-Unis.

Selon l'Association producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), actuellement, les exportations vietnamiennes de thon frais et congelé vers les États-Unis ont augmenté de 47 %, tandis que les exportations de thon transformé et en conserve ont diminué de 15 % par rapport à la même période de l'an dernier. -VNA