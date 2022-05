Washington, 12 mai (VNA)- Les partenaires américains ont exprimé leur intérêt pour l'orientation du développement énergétique du Vietnam dans les années à venir, en particulier son Planification de l’électricité VIII, ainsi que la modification et la complémentation du système juridique qui ouvre la voie au renforcement de ce marché dans le pays indochinois.

Photo : VNA

C'est l'un des résultats des activités bilatérales menées dans le cadre de la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh à Washington, qui comprend des rencontres avec des entreprises opérant dans le secteur de l'énergie.A l'occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, ont assisté à la cérémonie de remise des documents de coopération entre les ministères, secteurs et entreprises des deux pays dans de nombreux secteurs tels que l'énergie et la réponse climatique dans le but d'aider le Vietnam à remplir ses engagements pris lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).Il s'agit notamment du certificat d'enregistrement d'investissement dans le projet de terminal de gaz naturel liquéfié de Son My entre le groupe AES et Vietnam Gas Corporation – PVGas, l'accord de coopération sur la production et le transport d'électricité, l'échange d'informations sur les nouvelles technologies appliquées au système électrique américain, ainsi que la formation et la fourniture de services pour les projets d'énergie gazière au cours de la période 2022-2027 ainsi que l'accord de coopération et d'investissement pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'usine de Nhon Trach 1 dans le pays indochinois.D'autre part, à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, a tenu une réunion à Washington avec des représentants du groupe hongkongais Texhong, au cours de laquelle Hong Tian Zhu, président de la société, a déclaré que le l'avenir de son entreprise est associé au Vietnam.Plus de la moitié des capitaux d'investissement du groupe à l'étranger sont actuellement concentrés au Vietnam, avec une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars et plus de 25.000e travailleurs, a-t-il souligné, précisant que les principaux produits de Texhong sont les fibres et les tissus en coton importés de nombreux pays, principalement des États-Unis.Pour cette raison, Texhong espère recevoir le soutien du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce pour faire face aux récentes informations défavorables liées à l'origine du coton importé pour la production de tissus.Le ministre Nguyen Hong Dien a exprimé sa volonté d'échanger avec les agences compétentes des États-Unis, afin de garantir les intérêts légitimes de l'industrie du vêtement et des travailleurs du Vietnam, ainsi que des consommateurs américains.Selon le programme, le ministre vietnamien continuera de participer à des réunions avec le représentant américain au commerce, en plus de hauts fonctionnaires du Département de la sécurité intérieure (DHS) et du Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) de ce pays pour discuter des mécanismes de coopération bilatérale en matière de commerce et de contrôle de l'origine, entre autres activités d'échange avec le monde des affaires.- VNA