Hanoi (VNA) - Le Département américain du Commerce (DOC) a abaissé les droits antidumping sur les filets de poisson tra (pangasius) congelés en provenance du Vietnam au cours du 15e réexamen administratif (POR15), selon le ministère du Commerce et de l’Industrie (MoIT).

Transformation de pangasius dans une enterprise vietnamienne. Photo : VNA

Le DOC a rendu sa conclusion préliminaire après avoir examiné les exportations de filets de ce poisson par certaines compagnies vietnamiennes durant la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, a-t-il fait savoir.Le DOC a déterminé que la répondante vietnamienne - NTSF Seafoods JSC – et l’autre soumise à un taux distinct - Can Tho Import Export Seafood - JSC (CASEAMEX) - étaient tous deux assujettis à des taux de 0,00 dollar le kilogramme, alors qu’un "taux de l’entité considérée à l’échelle du Vietnam" de 2,39 dollars le kilogramme ont été appliqués à tous les autres exportateurs vietnamiens de la marchandise visée.L’an dernier, dans le cadre du résultat final du POR14, un taux final de 3,87 dollars le kilogramme a été imposé à Hung Vuong Group, tandis que le taux était de 1,37 dollars le kilogramme pour NTSF, CP Vietnam Corporation et Cuu Long Fish JSC. , Green Farms Seafood JSC et Vinh Quang Fisheries Corporation.Le DOC publiera les résultats définitifs du POR15 dans les 120 jours suivant la publication de ses taux préliminaires, ce qui devrait intervenir vers février 2020, a indiqué le MOIT.Le MOIT a conseillé aux exportateurs locaux de continuer à coopérer avec le DOC et le ministère afin de s’assurer des résultats finaux positifs.Entre-temps, le ministère continuera de se coordonner avec d’autres ministères, secteurs et l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) et les entreprises exportatrices concernées afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts de la filière pangasicole vietnamienne.Le pangasius vietnamien est soumis aux droits antidumping américains depuis 2003. L’an dernier, le Vietnam a exporté des produits à base du poisson pour 550 millions de dollars vers les États-Unis, le deuxième marché du pays. – VNA