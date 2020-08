Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo (Photo: AFP/VNA)



Hanoï (VNA) - Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a tenu le 4 août une conversation téléphonique avec le deuxième ministre brunien des Affaires étrangères Erywan Yusof, au cours de laquelle il a réaffirmé le soutien de Washington aux pays d'Asie du Sud-Est pour faire respecter leurs droits souverains contre les revendications maritimes illégales de la Chine en mer Orientale.

Selon le porte-parole adjoint du Département d’Etat américain, Cale Brown, Pompeo a souligné l'opposition des États-Unis aux efforts de la Chine pour utiliser la coercition pour pousser ses revendications maritimes illégales dans la mer.

Pompeo et Erywan ont également discuté de l'importance de la poursuite des relations de sécurité bilatérales et ont exprimé leur engagement à travailler au renforcement de ces relations.

Plus tôt le 3 août, Pompeo a eu des discussions similaires avec ses homologues indonésien et singapourien sur les relations bilatérales et les tensions régionales liées aux revendications de souveraineté illégale de la Chine en mer Orientale.

Le 15 juillet, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré que la paix, la stabilité, la coopération et le développement en mer Orientale étaient les aspirations et les objectifs communs des pays riverains de la mer Orientale ainsi que de ceux de la région et de la communauté international.

Le respect du droit international, le respect de l'ordre juridique en mer et la mise en œuvre complète et responsable de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) sont essentiels pour atteindre ces objectifs, a-t-elle déclaré.

Le Vietnam espère que les pays déploieront les plus grands efforts pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération en mer Orientale et au règlement des différends par le dialogue et d'autres mesures pacifiques conformément au droit international dans l'intérêt commun et conformément aux aspirations des pays de la région et de la communauté internationale, a-t-elle déclaré, ajoutant que le Vietnam apporte toujours une contribution active et responsable à ce processus. -VNA