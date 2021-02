Hoa Phat, l’un des principaux groupes de fabrication industrielle au Vietnam, a exporté depuis le début de l'année plus de 22.000 tonnes de tôle galvanisée vers des pays européens et américains.

Le Vietnam a surmonté de multiples difficultés et défis, se développant et s'intégrant de plus en plus profondément dans le monde. Le pays a affirmé sa position dans la scène internationale.