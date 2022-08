Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Département américain du Commerce (DOC) a officiellement ouvert une enquête anti-contournement sur certains produits de tuyaux en acier importés du Vietnam, selon l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam (TRAV) du ministère de l'Industrie et du Commerce.

L’enquête concerne principalement des tuyaux en acier codés HS 7306.61 et 7306.30 en provenance du Vietnam.

De grands fabricants américains de tuyaux en acier accusent que le Vietnam importe d’acier laminé à chaud (HRS) de Chine, de Taïwan (Chine), de République de Corée et d'Inde, puis en transforme en tuyaux d'acier pour des exportations aux États-Unis afin d'éviter les taxes commerciales correspondantes que Washington impose aux pays susmentionnés.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce recommande aux producteurs et aux exportateurs de tuyaux en acier de se conformer correctement et pleinement aux exigences de la partie américaine, et de collaborer étroitement avec la TRAV. -VNA