Hanoi (VNA) - Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a exprimé son espoir que les États-Unis deviendront le plus grand investisseur au Vietnam pour saisir toutes les opportunités de coopération dans leur processus de développement sur la base de l’égalité, du respect mutuel, et des avantages mutuels.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung lors de la séance de travail avec la délégation commerciale de l’USABC, à Hanoi, le 21 mars. Photo : VNA

Le responsable a fait cette remarque lors d’une séance de travail, mardi 21 mars à Hanoi, avec une délégation commerciale du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC).

Soulignant les relations intégrales et fructueuses des deux pays, il a déclaré que les États-Unis sont actuellement le 2e partenaire commercial et l’un des principaux marchés d’exportation du Vietnam, un important fournisseur d’APD et le 11e parmi les 142 pays et territoires investissant au Vietnam.

Le Vietnam apprécie hautement les investissements fructueux et les activités commerciales des investisseurs américains et espère qu’ils maintiendront leur confiance et développeront les investissements, le commerce et la coopération au développement dans le pays, a-t-il plaidé.

Le ministre a estimé qu’il existe un énorme potentiel de coopération dans les domaines de la croissance verte, de l’économie numérique, du développement scientifique et technologique et de l’innovation, ajoutant que le Vietnam encourage et privilégie les investissements étrangers directs de qualité et ciblés.

Le Vietnam met également en œuvre des politiques pour aider les entreprises à accroître leurs investissements dans la science et la technologie et à améliorer leur capacité de production pour s’engager dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier dans les domaines de la haute technologie, de l’innovation, de l’énergie verte, des énergies renouvelables, de la finance et de la banque, des soins de santé, de la formation des ressources humaines, de l’infrastructure et de l’environnement, a-t-indiqué.

Nguyên Chi Dung a affirmé que les économies vietnamienne et américaine sont complémentaires et détiennent encore un grand potentiel de coopération et de développement à l’avenir.

Les membres de la délégation commerciale de l’USABC, lors de la séance de travail, à Hanoi, le 21 mars. Photo : VNA

Le Pdg de l’USABC, Ted Osius, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a déclaré que les entreprises américaines croient fermement aux perspectives de croissance du Vietnam et souhaitent toujours rechercher des opportunités de coopération commerciale et d’investissement dans le pays.

De nombreuses délégations commerciales de l’USABC sont venues au Vietnam dans le passé, mais cette fois, il y a jusqu’à 50 entreprises, dont des grandes comme Boeing, Coca-Cola, CitiBank, Meta, SpaceX, Netflix, Abbott et AES, opérant dans divers secteurs, ce qui démontre une fois de plus l’intérêt des entreprises et des investisseurs américains pour le Vietnam, a-t-il poursuivi.

Lors de la séance de travail, des représentants d’entreprises américaines ont exprimé leur intention de créer ou d’étendre leurs activités au Vietnam.

Le ministre a déclaré que le Vietnam veut toujours attirer les investissements américains et que les contributions des entreprises américaines aux investissements bilatéraux et aux relations commerciales sont considérables, non seulement par le biais de partenariats économiques, mais également par des opinions politiques et des propositions sur l’amélioration de l’environnement des affaires et le perfectionnement des politiques et des lois soumises au gouvernement vietnamien.

Les États-Unis comptent 1.223 projets valides d’une valeur de plus de 11,4 milliards de dollars au Vietnam, se classant 11e parmi les 142 pays et territoires investissant au Vietnam, et se positionnent au 10e rang parmi les 80 pays d’accueil des investissements vietnamiens.

Le commerce bilatéral a atteint un record de plus de 123 milliards de dollars en 2022, en hausse de 11% sur un an, faisant des États-Unis le deuxième partenaire commercial du Vietnam et du Vietnam le huitième des États-Unis. – VNA