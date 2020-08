Hanoi (VNA) - Le secrétaire d’État américain Michael Pompeo s’est entretenu lundi 3 août avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi au sujet du partenariat stratégique et et l’objectif commun des deux pays de respecter le droit international dans la Mer Orientale/mer de Chine méridionale.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Source : MoFA/medcom.id

Le partenariat stratégique solide entre les États-Unis et l’Indonésie et l’objectif commun des deux pays de respecter le droit international dans la mer de Chine méridionale ont été soulignés lors de la discussion, selon la lecture de leur discussion publiée le même jour.Michael Pompeo et Retno Marsudi ont souligné l’importance d’une coopération accrue en matière de santé publique et d’économie pour reconstruire les deux économies et assurer la sécurité de la région.Auparavant, lors d’une réunion virtuelle avec son homologue chinoise Wang Yi le 30 juillet, Retno Marsudi, a exprimé sa préoccupation face à l’escalade des tensions en mer de Chine méridionale.La cheffe de la diplomatie indonésienne a exhorté la Chine à respecter le droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), pour régler les différends.Elle a déclaré qu’il était nécessaire que la Chine, en tant que signataire du Traité d’amitié et de coopération (TAC), respecte le Code de conduite tout en essayant de résoudre les différends liés à la mer de Chine méridionale avec les pays d’Asie du Sud-Est.Retno Marsudi a également souligné que le dialogue est le meilleur moyen de résoudre les conflits et a mis en exergue le principe constant défendu par l’Indonésie dans la lutte pour le territoire et le pouvoir en mer de Chine méridionale : celui du respect du droit international. – VNA