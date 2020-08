Hanoï (VNA) - Le secrétaire d'État américain Michael R. Pompeo s'est entretenu par téléphone jeudi avec le secrétaire d’Etat philippin des Affaires étrangères Teodoro Locsin pour discuter du changement récent de la politique américaine concernant les questions en Mer Orientale, a déclaré le porte-parole du département d'État des États-Unis, Cale Brown.



Le secrétaire d'État Michael R. Pompeo et son homologue philippin Teodoro Locsin ont débattu des revendications maritimes en Mer Orientale, le soutien des États-Unis pour les nations de l'Asie du Sud-Est dans le maintien de leurs droits souverains conformément au droit international.



Les deux parties ont également discuté des possibilités de coopération maritime entre les États-Unis et les Philippines, ainsi que leurs liens économiques, sécuritaires forts et des relations entre habitants.



Le même jour, le secrétaire d'État américain Michael R. Pompeo a eu un entretien téléphonique avec le ministre malaisien des Affaires étrangères Hishammuddin Hussein, lors duquel les deux parties ont souligné le solide partenariat intégral américano-malaisien et le respect commun des deux pays du droit international et de l'ordre maritime fondé sur des règles en Mer Orientale.



Sur un réseau social, le ministre malaisien Hishammuddin a souligné que les questions liées à la Mer Orientale doivent être résolues de manière pacifique sur la base des principes du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). -VNA