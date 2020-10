Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo (gauche) et la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le 29 septembre à Jakarta. Photo: The Jarkata Post



Jakarta (VNA) – Dans le cadre de sa visite en Indonésie, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a rencontré le 29 octobre son homologue indonésienne, Mme Retno Marsudi, pour discuter d'une série de questions d’intérêt commun.

S’exprimant lors d’un point presse conjoint à Jakarta, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a annoncé que lors de l’entretien, elle avait appelé au renforcement de la coopération économique bilatérale et avait encouragé les entreprises américaines à investir davantage dans son pays.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a convenu que les deux pays devraient promouvoir leurs liens économiques. Les entreprises américaines devraient investir plus en Indonésie, en particulier dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des infrastructures.

Les deux parties ont également discuté de la situation en Mer Orientale. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a exprimé le souhait de coopérer avec l’Indonésie pour trouver de nouveaux moyens d’assurer la sécurité de navigation maritime et de protéger certaines des voies commerciales les plus fréquentées au monde.

En même temps, Mme Retno a souligné que l'Indonésie souhaitait une Mer Orientale stable et pacifique où le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, étaient respectées et appliquées.

L’Indonésie et les Etats-Unis sont convenus d’intensifier la coopération en matière de défense, tout en renforçant la formation et les exercices sur le terrain, le partage du renseignement et la coopération en matière de sécurité maritime, a affirmé Mme Retno Marsudi.

À la suite de sa rencontre avec son homologue indonésien, Mike Pompeo a eu une réunion avec le président indonésien Joko Widodo, lors de laquelle le président indonésien a exprimé la volonté de renforcer la coopération économique bilatérale.

Avant d'arriver en Indonésie, le secrétaire d’État Mike Pompeo avait visité l'Inde, le Sri Lanka et les Maldives. Il se rendra ensuite le 29 octobre au Vietnam où il participera à des événements marquant le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. -VNA