Can Tho, 2 décembre (VNA) – Le vice-présidente du Comité populaire de la province de Can Tho (delta du Mékong) Truong Quang Hoai Nam, a tenu le 2 décembre une séance de travail avec la nouvelle consule générale des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville, Marie C. Damour, sur la perspective de coopération dans divers domaines.

Mme Marie C. Damour a qualifié Can Tho de plaque tournante économique de la région avec des produits agro-aquatiques de qualité qui ont attiré les investisseurs américains.

Elle a estimé que Can Tho et les États-Unis bénéficieraient d'une stratégie commune comportant des orientations pour l'étude du développement multisectoriel et des priorités en matière d'agriculture, de protection de l'environnement et d’adaptation au changement climatique.

L’année prochaine, le Service de recherche agricole (ARS) du Département de l’agriculture des États-Unis enverra des experts en agriculture à Can Tho pour étudier en vue de supprimer les obstacles au développement de l’agriculture, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, l’amélioration des sols et de la nutrition, ainsi que sur les produits agricoles et la qualité des fruits de mer.

Ils chercheront également à améliorer les capacités des chercheurs, des agriculteurs et du personnel scientifique locaux.

Mme Marie C. Damour a également souhaité que Can Tho et l'ARS abordent des problèmes de développement agricole tels que l'amélioration du rendement et de la qualité des produits agricoles, la protection des ressources en terres et en eau, ainsi que la sécurité alimentaire et l'hygiène.



Selon elle, les États-Unis continueront de collaborer étroitement avec Can Tho pour mener à bien des projets d’assainissement de l’air et d’émission de gaz à effet de serre afin d’améliorer la résistance de la ville au changement climatique, principalement dans les centres-villes et les principales zones de production et de transformation.

Le vice-président du Comité populaire de Can Tho Truong Quang Hoai Nam a souscrit aux propositions de la diplomate américaine et s'est engagé à apporter tout le soutien possible aux partenaires américains.

Il a espéré que le diplomate servirait de passerelle pour aider Can Tho à accéder aux investisseurs et aux projets américains, et organiserait des rencontres régulières pour présenter les forces et le potentiel de Can Tho.-VNA