Hanoi (VNA) – Le contre-amiral Karl O. Thomas, commandant de la Task Force 70 et de la Battle Force de la 7e Flotte, comprenant l’USS Ronald Reagan, a déclaré que les États-Unis mènent des opérations de liberté de la navigation partout où il y a des allégations qui leur semblent excessives.

Le contre-amiral George M. Wikoff. Source : U.S. Navy

Il a déclaré dimanche 29 septembre que les États-Unis veulent assurer la sécurité et stabilité maritimes sur les voies maritimes les plus vitales pour le commerce mondial où 5,3 billions de dollars de marchandises transitent chaque année.Il a également exhorté d’autres pays à envoyer leurs forces navales mener leurs propres opérations de liberté de navigation et de survol dans la Mer Orientale, non seulement pour maintenir la sécurité, mais également pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.Le même jour, le contre-amiral George M. Wikoff, un aviateur de la marine avec une vaste expérience du commandement et du service en Irak et en Afghanistan, a pris en charge la Task Force 70 du contre-amiral Karl Thomas.La Task Force 70 est l’arme de combat de la 7e Flotte, la plus grande flotte numérotée de la Marine américaine. La 7e Flotte, basée à Yokosuka, comprend 70 à 80 navires, dont le porte-avions USS Ronald Reagan, 140 avions et 40.000 marins. – VNA