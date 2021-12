Photo d'illustration : https://www.qdnd.vn/



Hanoï (VNA) - Les envois de fonds au Vietnam en 2021 sont estimés à 12,5 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2020, a indiqué mardi 28 décembre à Hanoï le vice-gouverneur permanent de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV), Dao Minh Tu, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Ce sont les données de la BEV, a-t-il affirmé, ajoutant que ces statistiques annuelles sont considérées comme des chiffres officiels qui sont utilisés dans les rapports et les évaluations, car la BEV est responsable de la gestion du système bancaire du pays et de ces statistiques.



Les envois de fonds via les établissements de crédits, les entreprises spécialisées dans le change de devises et les Postes ont progressé respectivement de 7%, 28% et 2%, a-t-il indiqué.



En 2020, les Vietnamiens à l'étranger avaient envoyé 17,2 milliards de dollars au pays. -VNA