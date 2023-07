Photo d'illustration: AFP/VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon Nguyen Duc Lenh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, fin juin 2023, le montant des envois de fonds transférés dans la mégapole du Sud a atteint plus de 4,33 milliards de dollars, soit une hausse de 37% en rythme annuel.



Particulièrement au deuxième trimestre 2023, le montant des envois de fonds à Ho Chi Minh-Ville a atteint 2,21 milliards de dollars, en hausse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2023.



Afin de continuer à attirer et à utiliser efficacement les envois de fonds, actuellement, Hô Chi Minh-Ville développe un projet sur la politique pour attirer et promouvoir les envois de fonds dans la ville.-VNA