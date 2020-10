Photo d'illustration : http://tapchitaichinh.vn/

Hanoï (VNA) – Les plateformes d’e-commerce sont des solutions efficaces qui permettent aux entreprises vietnamiennes de mieux accéder au marché américain dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Telle est la conclusion des experts lors de la conférence intitulée « Accéder au marché américain via la plateforme d’e-commerce Amazon » organisée récemment par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec Amazon Global Selling Vietnam.

Les États-Unis sont actuellement le troisième plus grand partenaire commercial du Vietnam. En sens inverse, le Vietnam se situe au 16e rang parmi les plus grands partenaires commerciaux des États-Unis et est le 7e plus grand fournisseur de marchandises de ce pays. La croissance annuelle des échanges commerciaux bilatéraux est estimée à 20 %.

Par ailleurs, les États-Unis sont toujours le plus grand importateur du Vietnam. L’année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 76 milliards de dollars. Rien qu’en septembre 2020, les échanges commerciaux bilatéraux ont obtenu une croissance de 17,7 % en glissement annuel, pour atteindre 65 milliards de dollars, malgré la pandémie de COVID-19. En particulier, les exportations vietnamiennes vers le marché américain ont enregistré une croissance de 23 % pour atteindre 55 milliards de dollars tandis que les exportations américaines vers le Vietnam ont diminué de 3 %.

D’après le vice-directeur de l’ITPC, Trân Phu Lu, avec 328 millions de personnes et un revenu par tête de 65 760 dollars par habitant et par an, les États-Unis sont le marché ayant le plus grand pouvoir d’achat au monde et les opportunités à saisir pour les entreprises vietnamiennes sur ce marché sont abondantes.

Au lieu des canaux de distribution intermédiaires conventionnels, les entreprises vietnamiennes peuvent maintenant vendre directement leurs produits aux consommateurs américains via les plateformes d’e-commerce.

Selon le portail en ligne Statista, le marché de l’e-commerce des États-Unis n’a fait que se développer au cours de la dernière décennie. Le chiffre d’affaires de l’e-commerce américain pourrait passer de 343 milliards de dollars en 2019 à 476 milliards de dollars en 2024.

Par ailleurs, le commerce mobile est une tendance à la hausse qui se remarque chez toutes les tranches d’âge. En 2021, le chiffre d’affaires du commerce mobile américain pourrait s’élever à 420 milliards de dollars. Le nombre de consommateurs qui utilisent leurs appareils mobiles pour effectuer des achats augmente de plus en plus.

En représentant près de 30 % du chiffre d’affaires de l’e-commerce américain, Amazon est l’un des premiers distributeurs qui opèrent dans le secteur des biens de grande consommation, d’après Trân Xuân Thuy, directeur d’Amazon Global Selling Vietnam.

« Les entreprises vietnamiennes peuvent profiter de la plateforme d’e-commerce d’Amazon pour augmenter leurs exportations vers les États-Unis », a-t-il dit. - NDEL/VNA