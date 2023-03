Les consommateurs s'intéressent aux produits vietnamiens de haute qualité. Photo: VNA Les consommateurs s'intéressent aux produits vietnamiens de haute qualité. Photo: VNA

Séminaire "Produits de qualité et opportunités de réussite dans l'économie verte". Photo: VNA Séminaire "Produits de qualité et opportunités de réussite dans l'économie verte". Photo: VNA

Hanoi (VNA) - 2023 marquera le coup d'envoi de "l'Année d'action verte" et les milieux d’affaires vietnamiens de haute qualité se concentreront sur une nouvelle orientation avec une croissance verte basée sur trois piliers de "Standardisation - Numérisation - Commercialisation".Ce propos a été affirmé par l'Association des producteurs des marchandises vietnamiennes de haute qualité, lors du séminaire "Produits de qualité et opportunités de réussite dans l'économie verte", qui s'est tenu le 14 mars à Ho Chi Minh-Ville.Ladite association a appelé les parties, en particulier le monde des affaires, à définir une mission et une vision claires et à proposer un moyen de mettre en œuvre le principe de développement durable. Dans le même temps, les entreprises devraient viser une économie verte, une économie circulaire en exploitant tout le cycle de vie des matières premières, formant une nouvelle chaîne de valeur, augmentant la compétitivité des produits vietnamiens.Le rapport du Programme de start-up et d’innovation montre également que de nombreux start-ups vertes ont franchi une étape de développement importante, pénétré les marchés internationaux dont l’Europe, l’Amérique, la Corée du Sud, le Japon...Nguyen Hoang Linh, directeur général adjoint du Département général des normes, de la métrologie et de la qualité (ministère des Sciences et de la Technologie), a hautement apprécié les initiatives de l'Association vietnamienne des entreprises de haute qualité dans l'élaboration proactive de normes, contribuant à améliorer la qualité des marchandises et servir immédiatement les milieux d’affaires vietnamiens. Dans le même temps, un certain nombre d'associations professionnelles ont également introduit des systèmes de standard et sont devenues la "plate-forme" des produits vietnamiens pour accéder au marché de libre-échange.L'expert économique Pham Chi Lan a partagé que ces dernières années, il y a eu des exemples de croissance verte et de développement durable des entreprises vietnamiennes. Dans les domaines de l’agriculture et des produits aquatiques, a été enregistrée une forte évolution vers une économie verte et circulaire.En particulier, le Vietnam a pris des engagements forts pour la mise en œuvre de la croissance verte et du développement durable à l'avenir. La communauté des affaires doit activement améliorer sa prise de conscience et ses capacités en fonction d'une croissance plus verte. Les associations professionnelles devraient aider les entreprises à reproduire davantage les modèles de croissance verte, un critère d'évaluation pour les produits de haute qualité.Selon Vo Tan Thanh, vice-président de la Confédération vietnamienne du commerce et de l'industrie, le gouvernement, les ministères et les secteurs ont mis en route nombreux mécanismes et politiques, pour encourager les entreprises à convertir les activités de production en utilisant des énergies propres et renouvelables.Ces dernières années, le Vietnam enregistre une croissance verte dans des domaines clés tels que l'énergie, la plasturgie, le cuir, la chaussure, le textile... Cette période est aussi un moment propice à la transition du monde des affaires au développement durable et à l'économie circulaire mondiale.Selon d’autres experts, une fois que des produits vietnamiens de haute qualité construisent une marque sur la base de la norme verte, cela créera des conditions plus favorables pour que les entreprises se rapprochent davantage des normes internationales et répondent largement aux besoins du marché mondial. Ce sera également un puissant moteur pour l'économie vietnamienne afin d'atteindre l'objectif de croissance verte. -VNA