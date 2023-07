Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) recueille des avis sur la modification et le complément des dispositions du décret n°14/2018/ND-CP détaillant les activités commerciales frontalières afin d’accélérer le changement à l’exportation officielle.

Au poste-frontière international de Lao Bao dans la province de Quang Tri. Photo : VNA Au poste-frontière international de Lao Bao dans la province de Quang Tri. Photo : VNA

Les experts ont déclaré que 2023 marque la reprise des activités de dédouanement après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19.

De nombreux secteurs ont profité de l’assouplissement progressif des mesures de prévention de la pandémie par la Chine. Les activités économiques ont pleinement repris à partir du deuxième trimestre de 2023, notamment pour les entreprises opérant dans l’aviation et exportant du ciment, des produits aquatiques, du caoutchouc, de l’acier et du riz.

Cependant, les activités commerciales et d’exportation transfrontalières, en particulier avec le marché chinois, seront confrontées à de nombreuses difficultés et défis. Par conséquent, encourager les entreprises à passer à l’exportation officielle aidera les entreprises à répondre aux exigences du marché chinois.

Selon le président du conseil d’administration de Vinamit JSC, Nguyên Lâm Viên, le resserrement des exportations à petite échelle posera des défis à court terme aux petites entreprises, mais à long terme, cela sera bénéfique pour les activités d’exportation agricole du Vietnam.

Le directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), Trân Thanh Hai, a indiqué qu’un projet visant à transférer les exportations à petite échelle vers le commerce transfrontalier officiel entre le Vietnam et la Chine est toujours en cours d’élaboration.

L'infrastructure logistique contribue au développement du commerce international du pays. Photo : VNA L'infrastructure logistique contribue au développement du commerce international du pays. Photo : VNA

En plus de réduire progressivement les activités d’exportation non officielles, le MoIT s’est également coordonné avec d’autres ministères et secteurs pour aider les entreprises à opérer avec succès ce changement.

Les entreprises doivent s’assurer que leurs produits répondent aux exigences et aux réglementations concernant la sécurité alimentaire, les codes de zone de culture, les codes des installations d’emballage et l’étiquetage, a déclaré Trân Thanh Hai.

Le responsable a également souligné la nécessité pour les ministères, secteurs et localités concernés d’étendre et de moderniser les infrastructures logistiques et les installations aux frontières pour faciliter les opérations officielles de dédouanement des exportations.

Il est conseillé aux entreprises de s’associer de manière proactive avec des commerçants et des chaînes de distribution plus importants en Chine.

Pour le chef adjoint du département du marché Asie-Afrique du MoIT, Tô Ngoc Son, les localités et les agences de gestion doivent développer une stratégie de développement de l’industrie et des marques parallèlement au développement de zones de production spécialisées concentrées et à grande échelle en réponse aux signaux du marché.

Les entreprises devraient également se concentrer sur la construction et la protection de leurs marques, la réalisation d’études de marché et la formation des ressources humaines, et la recherche de plus d’opportunités d’exportation via les plateformes de commerce électronique, a-t-il recommandé. – VNA