La société Star Telecom avec la marque Unitel est l'un des projets d'investissement à l'étranger sous la forme de coentreprise les plus réussis du Viettel. Photo: CafeF

Hanoï (VNA) - Au cours des 8 premiers mois de 2022, les entreprises vietnamiennes ont investi à l'étranger près de 395,8 millions d’USD. Et le Laos est devenu le plus grand pays destinataire d’investissement vietnamien avec 66,42 millions d’USD, représentant 16,8% du total.



Selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'investissement, au 20 août 2022, le Vietnam compte 1.579 projets d'investissement à l'étranger opérationnels avec un montant total de plus de 21,6 milliards d’USD, dont 139 d'entreprises à capitaux publics, soit près de 11,6 milliards d’USD.



Les investissements du Vietnam à l'étranger se concentrent dans l'industrie minière (32,2% du total); l’agriculture, la sylviculture et la pêche (15,9%). Les trois pays recevant le plus d'investissements en provenance du Vietnam sont le Laos (24,7% du total), le Cambodge (13,6%) et le Venezuela (8,4%).



Au cours des 8 premiers mois de 2022, le total des investissements nouveaux et ajustés à l'étranger du Vietnam a atteint près de 395,8 millions d’USD, soit 68,8 % du total à la même période de 2021.



Plus de 344,8 millions d’USD provenaient de 75 projets nouvellement enregistrés, soit 2,3 fois plus en rythme annuel.



De plus, 15 projets ont été ajustés pour un capital additionnel de plus de 50,9 millions d’USD, soit 12% du total à la même période de 2021. De nombreux grands projets sont concernés dont celui de Vingroup aux États-Unis avec une augmentation de 300 millions d’USD, celui d'Indochina Rubber Investment and Development Ltd au Cambodge, de 76 millions, et celui de Vinfast en Allemagne, de 32 millions d’USD.



Les investisseurs vietnamiens se sont intéressés à 13 industries, en tête l’industrie manufacturière avec 10 nouveaux projets cumulant plus de 218,4 millions d’USD, devant la banque, la finance et l’assurance avec plus de 35,3 millions d’investissements de plus dans 4 projets. Viennent ensuite l’exploitation minière; la vente en gros et de détail, l'information et la communication…



Le Laos arrive toujours en tête parmi 24 pays recevant des investissements du Vietnam en 8 mois avec 66,42 millions d’USD, puis Singapour, près de 41,5 millions, devant les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas.



Jusqu'à présent, le Vietnam compte 214 projets d'investissement en activité au Laos avec un total des capitaux enregistrés d'environ 5,33 milliards d’USD, se classant au troisième rang des pays d'investissement au Laos (après la Chine et la Thaïlande).



Les investissements du Vietnam au Laos concernent de nombreux domaines tels que la finance et la banque, les télécommunications, les services, l'agriculture et la foresterie... De nombreux projets d'entreprises vietnamiennes au Laos, après leur mise en service, ne créent pas seulement des emplois locaux mais aussi les aident à changer leur façon de penser en matière de production et leurs habitudes de vie quotidienne.



Plus précisément, officiellement mise en service en septembre 2009 avec un investissement total de 29 millions d’USD, la société Star Telecom avec la marque Unitel est l'un des projets d'investissement à l'étranger sous la forme de coentreprise les plus réussis du groupe de l'industrie militaire et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel).



Après plus de 12 ans, Unitel est le plus grand opérateur de réseau au Laos avec 3,3 millions d'abonnés, ce qui représente plus de 57% des parts de marché, contribuant à faire du Laos l'un des pays avec la meilleure couverture et vitesse 4G en Asie du Sud-Est.



S'exprimant lors d'une réunion avec la communauté des entreprises vietnamiennes au Laos en mai dernier, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a également souligné: "Il est nécessaire de s'efforcer de créer une percée dans les relations économiques, commerciales et d'investissement, à la hauteur de la relation spéciale entre les deux pays".



Du côté lao, le vice-Premier ministre Sonexay Siphandone a également reconnu que les projets d'investissement des entreprises du Vietnam au Laos ont apporté d'importantes contributions à la promotion du développement socio-économique au Laos. "Dans les temps à venir, le gouvernement lao continuera de diriger les ministères, les secteurs et les localités pour rendre la coopération avec le Vietnam plus efficace", a-t-il affirmé./.-CPV/VNA