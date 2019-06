Prague, 24 juin (VNA) – Ces dernières années, la communauté vietnamienne a été appréciée par les autorités locales grâce à leur intégration plus profonde dans la vie socio-économique de la République tchèque.

Cérémonie d'ouverture de AMDA Trade Center. Photo : VNA

TAMDA FOODS - une société vietnamienne en opération dans le commerce de gros et de détail d’aliments et d'articles ménagers a récemment ouvert un grand centre commercial TAMDA d’une superficie de plus de 20.000 m2 dans la ville de Ústí nad Labem, dans la province d’Ustecký, pour fournir des produits, y compris des produits vietnamiens, à la population locale et aux zones frontalières avec l’Allemagne. Il s’agit du troisième centre après ceux de Prague et de Brno.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan, a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement de la fierté de l'entreprise, mais également de la communauté vietnamienne en République tchèque.

L’ambassadeur a exprimé l’espoir que TAMDA Trade Center contribuerait à la création d’emplois pour la population locale et à la promotion de l’image du Vietnam, notamment des produits vietnamiens.

Il a remercié les autorités d’Ústecký d’avoir prêté attention et créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne dans le processus d’intégration dans la société locale, contribuant ainsi à renforcer les liens entre la communauté vietnamienne et tchèque.

M. Oldřich Bubeníček, président de la province d'Ústecký, a hautement apprécié les efforts déployés par la communauté vietnamienne de la République tchèque en général et au niveau local en particulier, y compris par les entreprises vietnamiennes pour contribuer au développement socio-économique. - VNA

.