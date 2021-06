Hanoï (VNA) - La crise sanitaire du COVID-19 a complètement chamboulé nos habitudes de consommation. Les consommateurs se sont tournés en masse vers l’e-commerce. Les entreprises doivent ainsi s’adapter afin de répondre à la demande.

Au centre d'appels de VPBank. Photo : VPBank/CV

Outre son système de centres commerciaux et de magasins, la compagnie Thiên Hoa a beaucoup investi dans son site d’internet et son interface afin de présenter ses produits électriques et électroniques.Les clients peuvent facilement agrandir les photos et ont facilement accès à de nombreuses vidéos sur les fonctions intelligentes des produits. Pour tout achat en ligne, l’entreprise propose notamment des réductions ainsi que des livraisons express.Selon Trân Nguyên Tuân Anh, directeur des ventes de Thiên Hoa, l’entreprise a également terminé la mise au jour des outils de support intelligent, en appliquant la technologie 4.0 pour le système du centre d'appels ainsi que sur les plateformes sociales. L’investissement dans la technologie et le développent d’e-commerce demeure toujours une "stratégie forte" avec un "gros budget d'investissement". Ainsi, le COVID-19 a vraiment été une "opportunité" pour une transition plus rapide, a-t-il déclaré.D’après lui, la transformation vers l'investissement dans la technologie et application de la technologie 4.0 est une tendance inévitable du développement socio-économique. "L’e-commerce et la technologie numérique sont un marché potentiel au Vietnam. La crise sanitaire oblige, les entreprises doivent investir sérieusement dans la technologie et on se doit d’être flexible pour l’opérer et la développer", a-t-il ajouté.Un centre d’appels avec 11 services automatiquesLe Centre d’appels de la banque Viêt Nam Thinh Vuong (Le Vietnam prospère) - VPBank est déterminé à "changer" la conception d’un centre d’appels ordinaire qui répond simplement aux questions et demandes des clients. Pour prendre soin de ses clients à distance, cette banque a investi un système intelligent pour le centre d’appels avec 11 services automatiques.Les clients peuvent effectuer eux-mêmes un certain nombre de transactions, telles que le paiement échelonné, le retrait d’argent avec carte de crédit, le transfert entre comptes courants, la confirmation des informations de prêt..."Actuellement, le centre d'appels est disponible 24h/24 et 7j/7. On continue de rechercher de nouveaux canaux de support et de nouvelles technologies tels que les portails de service client, la reconnaissance vocale et les applications d'intelligence artificielle (Callbot, Chatbot, etc.)", a expliqué un représentant de PVBank.Les start-up utilisent la technologie pour améliorer l'expérience des clients. Créé en 2019, MyStorage est une entreprise de location de stockage avec deux emplacements à Hô Chi Minh-Ville.Le système de sécurité de MyStorage utilise un accès par empreinte digitale, une vidéosurveillance et un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, avec trois niveaux de confidentialité. Avec ce support technologique, les clients peuvent accéder à l'entrepôt 24h/24.