Prague (AVI) - L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Hô Minh Tuân, a déclaré mercredi 5 décembre que l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) insufflera un nouvel élan à la coopération économique entre le Vietnam et la République tchèque.

Vue du séminaire sur le thème “Promotion de la coopération économique Vietnam-République tchèque et presentation de l’EVFTA, le 5 décembre 2018 à Prague. Photo : VNA

L’EVFTA est un accord de haute qualité, global et équilibré sur les avantages pour le Vietnam et l’UE. Il promet d’accélérer les relations économiques entre le Vietnam et la République tchèque dans les temps à venir, a-t-il déclaré lors d’un séminaire à Prague.Sur la base de l’amitié traditionnelle et le potentiel de coopération économique entre les deux pays, l’ambassadeur Hô Minh Tuân a appelé les organismes compétents et la communauté des entreprises tchèques à mener des actions de plaidoyer pour fare aboutir dans les meilleurs délais la signature et la ratification de l’EVFTA.Les échanges commerciaux ont progressé de plus de 15% durant ces dernières années, et devraient doubler par rapport à 2013 pour atteindre environ 1,2 milliard de dollars en 2018, a-t-il fait savoir.Lors des sept premiers mois de 2018, le commerce bilatéral a atteint 681 millions de dollars dont près de 94 millions des exportations tchèques vers le Vietnam. Dans sa stratégie d’exportation nationale pour la période 2012-2020, la République tchèque a introduit le Vietnam dans la liste de ses marchés prioritaires.Au moment de son entrée en vigueur, ce pacte créera des conditions permettant aux entreprises européennes, y compris tchèques, d’investir sur le long terme et d’exporter vers le Vietnam qui augmentera en même temps ses exportations vers l’Union européenne, a-t-il encore indiqué.Le 17 octobre dernier, la Commission européenne a approuvé la soumission de l’EVFTA au Conseil européen pour signature officielle fin 2018 et ratification au Parlement européen au début 2019.Premier accord intégral de l’UE avec un pays en développement en Asie concernant l’ouverture du marché, ce traité de libre-échange permettra d’écarter l’application de 99% des barrières tarifaires sur les marchandises à l’import. – VNA