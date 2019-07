Photo: internet



Hanoi (VNA) - Selon l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, au cours de ces deux dernières décennies, un développement impressionnant du secteur touristique national a été constaté.



Avec une croissance annuelle de 12%, il s’agit d’une contribution importante au développement socioéconomique, à la préservation et à la valorisation des patrimoines culturels ainsi qu’à la défense nationale.

A l’heure actuelle, les voyagistes s’orientent vers le « tourisme vert », avec le développement de circuits associés aux activités écotouristiques et à la protection de l’environnement.

Nguyên Huu Y Yên, directeur de la société Saigontourist, indique :

« Le développement du secteur touristique devrait aller de pair avec la protection de l’environnement. Nous étudions maintenant les modèles de développement durable du tourisme utilisés en Europe afin de les appliquer prochainement dans nos circuits. »

Selon le Département général des statistiques, près de 8,5 millions d'étrangers ont visité le Vietnam au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 7,5% sur un an.

Les touristes étrangers venant par voie routière et par voie aérienne sont respectivement en croissance de 24,9%, et 4,5%.



Le secteur du tourisme s'est fixé pour objectif d'accueillir 18 millions de touristes étrangers et de desservir 85 millions de touristes domestiques cette année. -VNA