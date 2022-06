Hanoi (VNA) – «Je suis heureux que les liens économiquesentre les pays de l’UE et le Vietnam continuent de se renforcer. Les entreprises européennes promeuvent leurs investissements au Vietnam en se concentrant également sur des projets de haute qualité, aidant le Vietnam à devenir un pôle mondial d’attraction des investissements».

Le Vietnam est l'un des marchés les plus dynamiques au monde. Photo: baobinhduong

Le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Alain Cany, a partagé avec la presse vietnamienne la tendance actuelle des flux de capitaux de l’Europe vers le Vietnam.



Le Vietnam est l’un des marchés les plus dynamiques au monde. Cela se reflète dans notre indice du climat des affaires au Vietnam (Business Climate Index - BCI) publié en avril dernier. Au premier trimestre 2022, cet indice a atteint son plus haut niveau depuis le début de la 4e vague de Covid-19, avec 73 points, soit 12 de plus qu’au 4e trimestre de l’an passé.



Plus de deux tiers des entreprises sondées estiment que, grâce à une croissance à deux chiffres des exportations nationales au premier trimestre, l’économie vietnamienne devrait se redresser au deuxième trimestre 2022. 82% ont aussi exprimé leur intérêt pour la croissance verte au Vietnam. Alors que les entreprises européennes cherchent une destination d’investissement sûre, le Vietnam se trouve face à de grandes opportunités pour attirer une nouvelle vague d’investissements directs étrangers.



Le Vietnam a une position géographique favorable, une main-d’œuvre abondante, jeune et à coût assez compétitif.

Pour attirer de nouveaux investisseurs, une grande question est l’énergie. Photo: VGP



Sa forte croissance économique est due à un système politique stable et à des politiques économiques efficaces. En outre, les accords de libre-échange (ALE) que le Vietnam a signés continuent de stimuler son intégration internationale. Sans oublier que sa stratégie vaccinale l’a aidé à se redresser et à relancer sa croissance économique.



«Pour attirer de nouveaux investisseurs, une grande question est l’énergie. Le réseau électrique n’est pas encore prêt à augmenter la capacité de connexion des énergies renouvelables au réseau national. Une refonte du réseau électrique nécessiterait un énorme volume d’argent et de temps aussi», a analysé Alain Cany.



Selon lui, le Vietnam doit également accélérer sa réforme administrative en réduisant les procédures douanières trop compliquées et les lourdes exigences d’enregistrement des entreprises. L’amélioration de la transparence et de l’intelligibilité du cadre juridique des investissements contribuera à résoudre les conflits commerciaux nationaux et régionaux. Améliorer les infrastructures pour favoriser la circulation des biens et des personnes devrait aussi être une priorité. – CPV/VNA