Hanoi (VNA) - La confiance des entreprises européennes dans l'environnement d'investissement du Vietnam a continué d'augmenter au début de 2022, selon le site Internet Fibre2Fashion.com.

Photo d'illustration : VNA

Le site Web a cité l'indice du climat des affaires de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) réalisé par YouGov montrant que pour le premier trimestre 2022, l'indice a grimpé à 73 points, atteignant à nouveau son point le plus élevé après la quatrième vague de la pandémie.

De manière générale, les chefs d'entreprise européens affichent également une attitude de plus en plus favorable à l'égard de la croissance future de l'économie vietnamienne.

Plus des deux tiers d'entre eux pensent désormais que l'économie vietnamienne est plus susceptible de se stabiliser et de s'améliorer au deuxième trimestre 2022, contre 58% qui partageaient cette opinion au quatrième trimestre de l'année dernière.

Près de 66 % s'attendent à une augmentation de leurs revenus pour le deuxième trimestre de l'année, contre 52 % trois mois plus tôt.- VNA