Traitement de palourdes destinées à l'export vers l'UE, le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis et la République de Corée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 27 janvier, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a annoncé les derniers résultats de l'indice du climat des affaires (BCI).

Concrètement, cet indice a atteint son plus haut niveau depuis le début de la 4e vague du COVID-19, avec 61 points de pourcentage et une hausse de 42 points par rapport au troisième trimestre 2021, après la fin de la distanciation sociale et le retour à la normale des activités commerciales.

Les résultats de l'enquête montrent que l'optimisme à l'égard du climat des affaires revient progressivement.

Interrogées sur les perspectives du climat des affaires au Vietnam au premier trimestre 2022, 58% des entreprises européennes participant à l'enquête prévoient une stabilité et une croissance économiques (+8 points par rapport à la période précédente) et seulement 17% prévoient une récession. Les entreprises européennes sont également plus confiantes quant aux perspectives de développement des affaires dans cette nouvelle normalité.

En outre, 43 % des entreprises européennes interrogées prévoient une augmentation de leurs investissements au premier trimestre 2022 ; 38,5 %, de leurs effectifs ; 51,5%, des commandes et des revenus. -VNA