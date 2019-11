Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien accordera les meilleures conditions aux investisseurs émiratis souhaitant investir au Vietnam, a déclaré jeudi 31 octobre à Hanoï le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et Bakheet Al Katheeri. Photo: VNA



En recevant Bakheet Al Katheeri, directeur général du fonds d’État d’Abou Dhabi, Mubadala Investment Company, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que les relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) étaient en plein épanouissement.

En effet, les deux parties sont devenues partenaires importants l’un pour l’autre dans différents domaines, en particulier dans l’économie, le commerce et l’investissement, a-t-il souligné.

Les EAU sont actuellement un grand partenaire commercial et investissent dans nombreux projets au Vietnam. De plus, les Vietnamiens habitant et travaillant aux EAU contribuent efficacement au développement socio-économique de ce pays.

Tenant en haute estime les activités de groupe implanté au Vietnam depuis 10 ans, Trinh Dinh Dung a suggéré que le groupe étende ses investissements dans l’exploitation pétrolière et dans les énergies renouvelables sous nouvelles formes d’investissement.

Pour sa part, Bakheet Al Katheeri a également souhaité que son groupe puisse coopérer de plus en plus étroitement avec la partie vietnamienne.

Le fonds d'État d'Abou Dhabi, Mubadala Investment Company, est l’un des plus grand fonds souverains au monde, avec une valeur de l’ordre de 350 milliards de dollars. –VNA