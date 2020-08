Le séminaire"Journée de l'innovation" se tient le 31 juillet à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Des scientifiques et représentants d'entreprises ont discuté de la situation et des solutions pour la tendance de l’application des sciences et technologies aux activités de production des startups dans le delta du Mékong lors d’un séminaire organisé le 31 juillet à la ville de Can Tho.



Soulignant que le "projet de démarrage" ne peut être séparé de "l'innovation", Tran Ha Dong Quan, directeur adjoint de la pépinière des technologies industrielles Vietnam-République de Corée (KVIP), a déclaré qu'à la quatrième révolution industrielle, l'innovation est l’application appropriée des progrès scientifiques et technologiques dans la production.



Cette innovation créera une valeur ajoutée grâce à des changements en matière de qualité des semences, d'application des sciences et technologies dans les processus de production, l'amélioration des produits transformés à partir de produits agricoles, a-t-il expliqué.



Dans le delta du Mékong, la tendance de l'application des sciences et technologies dans la production agricole des startups est en hausse. Les modèles de production de hautes technologies sont efficaces et rentables, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Certains modèles à An Giang, à Ben Tre, Dong Thap, Bac Lieu et Ca Mau ont été présentés lors du séminaire.



Le Minh Khanh, responsable au Sud du ministère des Sciences et des Technologies, a relevé certains obstacles des startups innovantes, notamment l’accès aux capitaux d’assistance ou aux solutions scientifiques et technologiques, les prix des produits agricoles instables, etc.



Pour enlever ces obstacles, il a souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité des mécanismes et politiques d’assistance au développement des sciences et technologies pour les entreprises, d’édifier une base de données sur des nouvelles technologies, technologies avancées et experts, etc. -VNA