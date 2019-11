Le président du Comité populaire de la province d’An Giang, Nguyên Thanh Binh (droite), et Jan Zahradil, vice-président de la Commission du commerce international du Parlement européen. Photo: VNA



An Giang (VNA) – Le président du Comité populaire de la province d’An Giang (Sud), Nguyên Thanh Binh, qui a reçu vendredi 1er novembre une délégation de la Commission du commerce international du Parlement européen (PE), conduite par son vice-président Jan Zahradil, a exprimé le souhait de voir les entrepreneurs de l’UE venir investir dans sa localité.

Il a remercié Jan Zahradil, également président du Groupe des députés d’amitié entre le PE et le Vietnam, pour ses efforts en vue de promouvoir la signature par l’Union européenne (UE) des Accords de libre-échange et de protection des investissements avec le Vietnam.

Il a demandé à Jan Zahradil et aux membres de la délégation de soutenir les entreprises du Vietnam et de la province d'An Giang dans leurs exportations de produits agricoles vers les marchés de l’UE.

Il a souhaité voir l’UE continuer de soutenir sa localité ainsi que d'autres provinces du delta du Mékong dans la résilience au changement climatique et dans la prévention des catastrophes, ainsi que d’aider An Giang à obtenir des fonds d'organisations internationales pour la lutte contre les catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique.

Photo: VNA



De son côté, Jan Zahradil a déclaré que les Accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam étaient très importants pour le Vietnam, en particulier pour An Giang, une province forte dans la production de produits agricoles tels que riz, légumes, etc.

Lorsque ces deux accords auront été ratifiés et appliqués, 99% des barrières tarifaires seront supprimées, ce qui constituera une condition très favorable pour l’accès des produits agricoles vietnamiens en général et d'An Giang en particulier, au marché européen, a-t-il souligné.

Riche en technologies avancées, l’UE est prête à partager ses expériences et à coopérer avec le Vietnam, dont la province d’An Giang, dans les domaines des énergies renouvelables, du traitement de l'environnement, des déchets, a-t-il dit. -VNA