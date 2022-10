L'ambassadeur vietnamien au Danemark, Luong Thanh Nghi et le prince héritier du Danemark Frederik. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - De nombreuses grandes entreprises danoises s’intéressent au marché vietnamien et cherchent des opportunités pour développer leurs affaires au Vietnam, a estimé l’ambassadeur vietnamien au Danemark, Luong Thanh Nghi, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

Le prince héritier Frederik du Danemark et la princesse conduiront une délégation de près de 40 grandes entreprises danoises pour effectuer une visite officielle au Vietnam du 31 octobre au 3 novembre, a annoncé le diplomate. Au Vietnam, le prince héritier Frederik de Danemark et la délégation danoise rencontreront des dirigeants vietnamiens et participeront à des activités de promotion du commerce et de l’investissement avec des entreprises vietnamiennes.

L'ambassadeur Luong Thanh Nghi a précisé que les relations entre le Vietnam et le Danemark connaissaient une évolution très positive. Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont maintenu des contacts et l’échange de délégations à tous les niveaux et se sont soutenus au sein des organisations et lors des forums multilatéraux mondiaux et régionaux.

Les relations économique et commerciale et l'investissement sont considérées comme un point positif des relations de coopération Vietnam-Danemark. Malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral en 2021 a encore atteint 842,37 millions de dollars, en hausse de 18 % sur un an. Au cours des neuf premiers mois de 2022, il a atteint environ 554,17 millions de dollars. Le Danemark s'est hissé à la 3e place parmi les pays investissant au Vietnam avec un nouveau fonds d'investissement total de 1,32 milliard de dollars.



En ce qui concerne la coopération culturelle, dans les temps à venir, l'ambassade du Vietnam au Danemark se coordonnera avec les unités compétentes vietnamiennes et danoises pour mettre en œuvre des activités visant à promouvoir la culture, le tourisme, l’art et l'artisanat.

L'ambassadeur a affirmé que, sur la base d'un partenariat intégral, le Vietnam et le Danemark ont encore beaucoup de sphères pour élargir, consolider et approfondir les domaines de coopération. L'énergie, l'agriculture, la transformation des aliments, la biotechnologie, logistique, etc... sont les domaines dans lesquels le Danemark a des atouts et le Vietnam a des demandes croissantes.

Le Vietnam doit aussi renforcer sa coopération avec le Danemark, - un des pays leaders au monde en matière de développement durable et de transition verte, pour contribuer à la mise en œuvre de l'objectif de développement vert et durable, en réduisant les émissions nettes à « zéro » d'ici 2050, a-t-il conclu. -VNA