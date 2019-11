Hanoi (VNA) - Les experts ont discuté des mesures destinées à renforcer la participation du secteur des entreprises au travers de la coopération en matière d’engagment d’intégrité, lors d’un séminaire tenu mercredi 13 novembre à Hanoi.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, Vu Tiên Lôc s’adresse au séminaire, le 13 novembre à Hanoi. Photo : CPV

Cet événement est organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI).Le président de la VCCI, Vu Tiên Lôc a souligné en ouverture que le professionnalisme, le comportement éthique et l’intégrité constituent un volet immanquable des affaires.Il a espéré que les associations des entreprises vont oeuvrer à la promotion de l’intégrité dans les entreprises et les secteurs, agir ensemble pour réduire et prévenir les risques liés à la corruption dans les transactions commerciales.Appréciant les efforts déployés par le gouvernement vietnamien dans l’adoption de la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2018, la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a suggéré de fixer des objectifs clairs pour chaque étape en vue d’une bonne suivie de la réalisation de l’engagement d’intégrité.Il faudrait s’assurer que l’engagement est non seulement une promesse mais aussi un outil efficace pour promouvoir un environnement des affaires équitable et transparent au Vietnam, a-t-elle indiqué.A cette occasion, 11 associations des entreprises se sont vu décerner un certificat en récompense de leurs contributions à la construction d’une culture d’entreprise intègre au Vietnam.Le séminaire est une des activités principales de l’Initiative sur l’intégrité de gouvernement à entreprises (GBII) mises en œuvre par la VCCI dans le cadre du projet régional du PNUD «Promouvoir un environnement des affaires équitable en Asie». – VNA